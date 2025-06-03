Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişilik aile yok oldu

Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişilik aile yok oldu
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Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişilik aile yok oldu
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde dereye uçan otomobilde bulunan Barış Bakır, eşi Gülnaz Bakır ve 4 yaşındaki çocukları Selahattin Bakır yaşamını yitirdi. Balıkesir'den Van'a bayram tatili için gittikleri öğrenilen ailenin aracı sabah köylüler tarafından bulundu.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde dereye uçan otomobildeki Barış Bakır (25) ile eşi Gülnaz Bakır ve çocukları Selahattin Bakır (4) yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Karayazı ilçesinin kırsal Çelikli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Balıkesir'in Edremit ilçesinden Van'a giderken Barış Bakır'ın kontrolünü yitirdiği 65 ACA 854 plakalı otomobil, yol kenarındaki dereye uçtu. Sabah bölgeye hayvan otlatmak için giden köylüler, derede ters duran araç ve içinde bir kişi olduğunu görünce durumu jandarmaya bildirdi.

Erzurum'da korkunç kaza! 3 kişilik aile yok oldu

EŞİ VE ÇOCUĞU 2 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Jandarma araç içindeki Barış Bakır ile çevrede yaptığı aramada yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta eşi Gülnaz Bakır ile çocukları Selahattin Bakır'ı buldu.

MEMLEKETLERİNE GİDİYORLARDI

Bakır ailesinin Balıkesir'in Edremit ilçesinden bayram tatili için memleketleri Van'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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