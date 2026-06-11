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AFAD kayıp çoban için seferber oldu

AFAD kayıp çoban için seferber oldu
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Erzurum'un Horasan ilçesinde dün sabah hayvan otlatmaya giden 17 yaşındaki Okan Koç'tan haber alınamıyor. AFAD ve jandarma ekipleri, Aras Nehri ve çevresinde arama çalışmalarını sürdürüyor.

Erzurum'da dün kaybolan 17 yaşındaki çobanı arama çalışmaları, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından sürüyor.

Horasan ilçesine bağlı Pirali Mahallesi Hiran mezrası kırsalında dün sabah küçükbaş hayvanlarını otlatmaya götüren Okan Koç'tan (17) bir daha haber alınamadı. Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine AFAD arama kurtarma, jandarma asayiş ve komando timleri arama kurtarma çalışması başlattı. Özellikle debisi yüksek Aras Nehri ve nehir yatağındaki sazlık alanlarda yoğunlaştırılan arama çalışmaları çok sayıda görevlinin katılımı ile devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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