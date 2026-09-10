Erzurum’da güvenli eğitim için kurumlar arası iş birliği

Erzurum'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okullarda güvenliğin sağlanması ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması amacıyla kritik bir zirve gerçekleşti. Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u makamında ziyaret ederek okul güvenliği tedbirlerini masaya yatırdı.

Eğitimde Güvenlik ve Asayiş Ön Planda

2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen ziyarette, kent genelindeki okullarda ve okul çevrelerinde alınacak güvenlik ile asayiş tedbirleri detaylıca ele alındı. Öğrencilerin eğitim ortamlarına herhangi bir aksaklık yaşamadan, huzur ve güven içinde ulaşabilmeleri hedeflenirken, mevcut okul güvenliği önlemlerinin daha da güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Görüşmede ayrıca, emniyet ve eğitim camiası arasındaki koordinasyonun etkin bir şekilde sürdürülmesi yönünde kararlılık mesajı verildi.

Huzur İklimi İçin Ortak Çalışma

Ziyaret kapsamında, çocukların huzurlu bir iklimde ders başı yapabilmesi ve eğitim faaliyetlerinin sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesi adına iki kurumun ortaklaşa yürüteceği çalışmalar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşme, yeni eğitim-öğretim döneminin tüm öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim paydaşları için kazasız, belasız, huzur ve başarı dolu geçmesi temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı