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Erzurum'da tır refüjü aşıp direk deposuna daldı

Erzurum'da tır refüjü aşıp direk deposuna daldı
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde kontrolden çıkan Gürcü plakalı tır, refüjü aşarak bir iş yerine ait vinç ve elektrik direklerinin bulunduğu deponun duvarını yıktı. Sürücünün emniyet kemeri takılı olması sayesinde büyük bir facia önlendi.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde kontrolden çıkan Gürcü plakalı tır, refüjü aşarak bir iş yerine ait vinç ve elektrik direklerinin bulunduğu deponun duvarını yıktı. Sürücünün emniyet kemeri takılı olması sayesinde büyük bir facia önlendi.

Kaza, Erzurum-Artvin kara yolunda Uzundere ilçe girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Artvin istikametinden Erzurum yönüne seyir halinde olan Gürcü plakalı tır, ilçe girişinde bulunan akaryakıt istasyonunun önündeki yan yolda henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Refüje çarpan tır, çarpmanın etkisiyle savrularak vinç ve elektrik direklerinin bulunduğu deponun duvarını yıktıktan sonra durabildi. Kazada, depoda bulunan direklerin sürücü kabinine girmesine ramak kala durduğu öğrenildi.

Emniyet kemeri takılı olan Gürcü uyruklu sürücü kazayı yara almadan atlatırken, çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak sürücüye yardım etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde sürücünün herhangi bir yaralanmasının bulunmadığı belirlendi.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli aksama yaşanırken, polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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