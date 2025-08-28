Erzurum'da Ev Sahibine Bıçaklı Saldırı: 16 Yaşındaki Çocuk Tutuklandı

Erzurum'da annesini rahatsız ettiği iddiasıyla kiracısı oldukları ev sahibini bıçakla ağır yaralayan 16 yaşındaki çocuk çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakutiye ilçesi Emin Kurbu Mahallesi Libya Caddesi üzerindeki bir otelde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre E.A., Erzurum'da yaşayan annesinin ev sahibi L.B. (85) tarafından uzun süredir rahatsız edildiğini öğrendi. Bunun üzerine şahsın işlettiği otele giden E.A., ev sahibine yanında getirdiği bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanan ev sahibi L.B. ağır yaralandı. Olayın ardından Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ev sahibi şahsın tedavisine devam edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Bıçaklama sonrası olay yerinden kaçan E.A., dün akşam saatlerinde Cinayet Büro ve Çocuk Şube ekiplerince gözaltına alınmıştı.

E.A. bugün sevk edildiği Çocuk Adalet Merkezi'nde savcılık ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM