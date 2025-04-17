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Erzurum'da eşini boğarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu

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Erzurum'un Palandöken ilçesinde tartıştığı eşini boğarak öldüren kişi, intihar girişiminde bulundu.

Erzurum Şehir Hastanesi bahçesinde 36 ABD 593 plakalı araç içerisinde Ali Osman Buzlak (21) ile eşi Hatice Agcakale Buzlak (24) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ali Osman, eşini boğarak öldürdü ve cesedini aracın bagajına sakladı. Araçtaki kesici aletle intihar girişiminde bulunduktan sonra aracıyla hastane bahçesinden hareket eden Ali Osman, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Murat Ellik Bulvarı'nda durdu.

KADININ CESEDİ ARACIN BAGAJINDA BULUNDU

Burada polis ekiplerince gece saatlerinde araçta hareketsiz bulunan Ali Osman, hastaneye kaldırıldı. Aracın bagajında bulunan kadının cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Ali Osman Buzlak, tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Çiftin resmi nikahlı oldukları ve düğün hazırlığı içerisinde oldukları öğrenildi.

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Erzurum'da eşini boğarak öldüren kişi intihar girişiminde bulundu
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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