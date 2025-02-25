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Erzurum'da Çocuklara Bilim Festivali Eğitimi

Erzurum'da Çocuklara Bilim Festivali Eğitimi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Projesi kapsamında Erzurum Kış Bilim Festivali 2025 etkinliğine katılarak 500 öğrenciye bilgilendirme broşürü dağıttı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çocuklara yönelik bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Projesi kapsamında Bilim Erzurum da düzenlenen Erzurum Kış Bilim Festivali 2025 etkinliğine katılım sağladı. Festivalde 500 öğrenciye bilgilendirme broşürü dağıtıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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