Cam silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, cam silerken dengesini kaybedip 3. kattan düşen Türkçe öğretmeni Ülkühan Atmaca, hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum'da evinin camını silerken 3. kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın üçüncü katında evinin camlarını silen Ülkühan Atmaca, dengesini kaybederek aşağı düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Atmaca, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ülkühan Atmaca'nın Türkçe öğretmeni olduğu öğrenildi. - ERZURUM

ERZURUM
