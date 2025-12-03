Haberler

Jandarma büyükbaş hayvan hırsızlarını kısa sürede yakaladı

Jandarma büyükbaş hayvan hırsızlarını kısa sürede yakaladı
Güncelleme:
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Erzurum'un Köprüköy ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi jandarma ekiplerinin takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı; JASAT ve Köprüköy İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Köprüköy ilçesinde meydana gelen 4 büyükbaş hayvan hırsızlığı olayı üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlık olaylarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüpheli araç tespit edilerek yürütülen detaylı takip ve arama çalışmaları neticesinde çalınan hayvanlar bulunarak sahibine eksiksiz bir şekilde teslim edildi.

Pasinler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ERZURUM

