Erzurum'da at çiftliği karı eğlenceye dönüştürdü

Erzurum'un Yakutiye ilçesine bağlı Dumlu Mahallesinde at çiftliğinde karı eğlenceye dönüştürdüler.

Atlı kafede çocuklar ve yetişkinler için atlı geziler düzenlenirken, hafta sonunda etkili olan kar yağışı karı eğlence dönüştüren çocuklar renkli görüntü oluşturdu. Halatla bağladıkları leğen üzerinde karlı zeminde kayan çocuklar gönüllerince eğlendi. At üzerinden bağladıkları leğenler ile çocukları çeken at binicileri karı eğlenceye dönüştürdüler. - ERZURUM