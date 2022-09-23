Son dakika haberleri... Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı Erzincan'da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Erzincan'da trafik kazası: 3 yaralı ERZİNCAN - Erzincan'da minibüs ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Erzincan Merkez Barbaros Mahallesi 461 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara yoldan çıkan 24 EP 705 plakalı minibüs sürücüsü E.U.A. ile yolda ilerleyen F.K. idaresinde ki 24 AAL 750 plakalı otomobil çarpıştı. Mahalle arasında yaşanan kazada çarpmanın etkisiyle otomobil binanın bahçe duvarına yakın elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücüler ve otomobil içerisinde bulunan N.K yaralanarak ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir Erzincan Merkez Erzincan 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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