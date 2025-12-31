Haberler

Yeni yıla güvenle: Erzincan'da kapsamlı yılbaşı tedbirleri



Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı, yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmek için geniş kapsamlı güvenlik tedbirleri aldığını duyurdu. Toplamda 2.624 personel sahada olacak.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesini sağlamak amacıyla kent genelinde geniş kapsamlı yılbaşı güvenlik tedbirleri aldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesi ve öncesinde güvenlik önlemlerini artırırken; terör, narkotik, kaçakçılık, asayiş ve trafik ekiplerinin görev alacağı uygulamalarda toplam bin 274 emniyet personeli sahada olacak. İl Jandarma Komutanlığı da bin 350 personelle yılbaşı tedbirlerine destek verecek.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında il genelinde yoğun denetimler gerçekleştirilecek. Ekipler tarafından GBT sorgulamaları, kumar ve tombala denetimleri, kaçak ve sahte alkol uygulamaları, umuma açık yer kontrolleri, radar ve alkol denetimleri ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden izleme ve kontroller yapılacak. - ERZİNCAN

