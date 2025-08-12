Erzincan'da Yangın: Samanlık ve Ahır Ziyan Oldu
Erzincan'ın Bulutlu Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın bitişiğindeki ahıra sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık bir saatte söndürdü, ancak maddi hasar meydana geldi.
Erzincan'ın Bulutlu Mahallesinde samanlıkta çıkan yangın bitişiğindeki ahıra da sıçradı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine 2 itfaiye aracı sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
Yangında maddi hasar oluştu. - ERZİNCAN
