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Erzincan Emniyeti 130 vatandaşı dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Erzincan Emniyeti 130 vatandaşı dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
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Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tren garı ve millet bahçesinde 130 vatandaşa iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı bilgilendirme yaptı, broşür dağıttı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, vatandaşların iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan Tren Garı ve Dörtyol Millet Bahçesi'nde düzenledikleri faaliyet kapsamında 130 vatandaşa ulaştı.

Çalışmalarda vatandaşlara telefon, kısa mesaj (SMS), sosyal medya ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi.

Ekipler tarafından şüpheli durumlarda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılırken, dolandırıcılık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler konusunda da bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara ayrıca bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişilerin taleplerine itibar etmemeleri, kişisel bilgiler ile banka hesap bilgilerini kimseyle paylaşmamaları konusunda dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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