Erzincan'da uyuşturucu operasyonu

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, narkotik suçlarla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda 30,87 gram bonzai ve 10 bin 200 TL nakit para ele geçirirken, uyuşturucu ticareti yapan 6 şahıs adli mercilere sevk edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda; 30,87 gram tütüne emdirilmiş bonzai maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 200 TL nakit para, 1 adet sigara ucuna basılmış halde tütüne emdirilmiş bonzai ile 7 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında E.A., E.P., F.Ç. ve K.D.İ. isimli şahıslar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 191. maddesi kapsamında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ya da kullanmak" suçundan işlem yapıldı. A.B. ve E.M. isimli şahıslar ise TCK 188. maddesi kapsamında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli mercilere sevk edildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
