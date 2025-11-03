Erzincan'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Erzincan'ın Yoğurtlu Mahallesi Ehlibeyt Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında takla atan BMV marka otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 ES 516 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yoldan savruldu ve takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ERZİNCAN