Erzincan'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Erzincan'ın Ergenekon Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'i çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Ergenekon Caddesi ile Bahçesaray Caddesi'nin kesiştiği kavşakta gerçekleşti. 06 CSF 841 plakalı otomobil ile 34 AFD 0714 plakalı aracın kavşakta çarpışması sonucu yaralanan 2'i çocuk toplam 4 kişiye, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yaralılar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın oluş şekline ilişkin inceleme başlattı. - ERZİNCAN