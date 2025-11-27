Haberler

Erzincan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Erzincan'ın Fatih Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana gelen kafa kafaya çarpışmada 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'ın Fatih Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 24 DP 298 plakalı otomobil ile 24 ABY 828 plakalı hafif ticari araç, bulvar üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenilirken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. - ERZİNCAN

