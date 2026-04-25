Erzincan'da trafik kazası: 3'ü çocuk 6 yaralı

Erzincan'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan Cumhuriyet Mahallesi Tekin Civaş Bulvarı'nda meydana geldi. A.T. (47) idaresindeki 06 EV 4383 plakalı otomobil ile E.Ü. (41) yönetimindeki 24 EA 103 plakalı SUV tipi araç, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.T. (63), C.T. (10), M.Ü. (11) ve R.Ü. (6) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
