Erzincan'da silahlı terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı
Erzincan'da, sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen 2 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, S.C. ve Ç.B. isimli şahıslara 'Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçundan işlem yapıldı.
Erzincan'da sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yapan 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; Terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmalar kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen S.C. ile Ç.B. isimli 2 şahsa "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçundan işlem yapıldı. - ERZİNCAN