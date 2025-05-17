Erzincan'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı

Erzincan'da Seyir Halindeki Araç Alev Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Ergenekon mahallesinde seyir halindeki bir Volkswagen marka araç yangın çıkardı. Araç sahibi durumu acil çağrı merkezine bildirdi, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Erzincan'da seyir halindeki araç yandı.

Olay, Ergenekon mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Volkswagen marka araç seyir halindeyken alev aldı. Otomobilinden dumanların yükseldiğini gören araç sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü ardından soğutma çalışması yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hayvancılığı bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı

İşi gücü bırakıp parasını faize yatıran çiftçinin en büyük pişmanlığı
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bebeği olanlar dikkat! Bakanlık satışını yasakladı, ürünler toplatılıyor

Bebeği olanlar dikkat! Satışı yasaklandı, ürünler toplatılıyor
Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı

Rakam ortaya çıktı! İşte Fenerbahçe'nin seçime gitmesi için kalan imza sayısı
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.