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Erzincan'da park halindeki kamyon içerisinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

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Erzincan Sebze Halinde park halindeki kamyon içerisinde kalp krizi geçiren sürücü Mehmet Şah hayatını kaybetti. Olayın normal ölüm olarak değerlendirildiği belirtildi.

Erzincan'da park halindeki kamyon içerisinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti.

Olay, dün Erzincan Sebze Halinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kamyonla Kahramanmaraş'tan Erzincan'a sebze, meyve getiren 50 yaşındaki Mehmet Şah, aracını park ettikten bir süre sonra kalp krizi geçirdi. İlerleyen saatlerde kamyon içerisinde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Mehmet Şah'ın kalp krizi sonucu vefat ettiği anlaşıldı.

Olay yeri inceleme çalışmaları sonucu Mehmet Şah'ın ölümü şüpheli değil normal ölüm olarak tutanağa geçirildi. Ceset Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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