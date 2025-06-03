Erzincan'da Okul Çevrelerinde Güvenlik Denetimleri Gerçekleştirildi
Erzincan'da Mayıs ayında polis ve jandarma ekipleri tarafından okul çevreleri ve servis araçlarında denetimler yapıldı. 70 ekip ile 239 personelin katıldığı denetimlerde 143 okul çevresi, 79 okul servis aracı ve 223 umuma açık yer denetlendi.
Erzincan'da polis ve jandarma ekiplerince Mayıs ayında okul çevreleri ve servis araçlarında denetimler sürdürüldü.
Erzincan Valiliğince, 1 Mayıs - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılan denetimlere ilişkin istatistik paylaşıldı.
70 ekip ve 239 polis ve jandarmanın katıldığı denetimlerde; 143 okul çevresi, 79 okul servis aracı, 223 umuma açık yer denetlenerek bin 410 sorgulandı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa