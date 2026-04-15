Erzincan'da öğrencilere trafik farkındalık eğitimi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Merkez ilçe trafik timleri tarafından Şehit Pilot Teğmen Serkan Sağır İlkokulu'nda 120 öğrenciye trafik kuralları, karşıdan karşıya geçiş, emniyet kemeri kullanımı ile yaya ve okul geçitlerinin önemi konularında eğitim verildi.

Eğitimlerde trafik eğitim brandası üzerinde akülü araçlar kullanılarak uygulamalı anlatım yapıldı. Ayrıca öğrencilere Trafik Jandarması temalı hikaye kitapları dağıtıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı