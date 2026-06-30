Erzincan'da NATO Zirvesi öncesi güvenlik toplantısı yapıldı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde, 36. NATO Zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerinin ele alındığı koordinasyon toplantısı yapıldı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerinin ele alındığı Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığındaki toplantıya, il emniyet müdür yardımcıları ile birim amirleri katıldı.
Toplantıda, 36. NATO Zirvesi süresince Erzincan'da alınacak genel güvenlik tedbirleri değerlendirilirken, kamu düzeninin korunması, asayiş hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve ilgili birimler arasındaki koordinasyon konuları ele alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik planlanan tedbirlerin titizlikle uygulanacağı belirtildi. - ERZİNCAN