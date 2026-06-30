Haberler

Erzincan'da NATO Zirvesi öncesi güvenlik toplantısı yapıldı

Erzincan'da NATO Zirvesi öncesi güvenlik toplantısı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde, 36. NATO Zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerinin ele alındığı koordinasyon toplantısı yapıldı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğünde, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi kapsamında il genelinde uygulanacak güvenlik tedbirlerinin ele alındığı Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba başkanlığındaki toplantıya, il emniyet müdür yardımcıları ile birim amirleri katıldı.

Toplantıda, 36. NATO Zirvesi süresince Erzincan'da alınacak genel güvenlik tedbirleri değerlendirilirken, kamu düzeninin korunması, asayiş hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi ve ilgili birimler arasındaki koordinasyon konuları ele alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, zirve süresince vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik planlanan tedbirlerin titizlikle uygulanacağı belirtildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Jandarma son anda fark etti, bir hayat kurtuldu

Jandarma son anda fark etti, bir hayat kurtuldu
Fenerbahçe'nin gündemindeki Fransız yıldız serbest kaldı

Fenerbahçe'nin gündemindeki Fransız yıldız serbest kaldı
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu
Kadının çığlığı mahalleyi ayağa kaldırdı: Beni öldürecek, yardım edin

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Kocasıyla ilişkiye girmeye çalışan kadını evire çevire dövdü

Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı! Hemcinsini evire çevire dövdü
Hatay'da yaya geçidi isyanı: Yurt dışında böyle yap, bak nasıl paket ediyorlar

Hatay'da yolda yürürken yaşadığı olay genç kızı isyan ettirdi