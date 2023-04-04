Üye Girişi
Haberi Paylaş
Erzincan'da kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

Erzincan'da kuyuya düşen çocuk kurtarıldı

3. Sayfa Haberleri

Erzincan'da boş kuyuya düşen çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzincan'da boş kuyuya düşen çocuk itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan Merkez Atatürk Mahallesi 379 Sokakta ki bir evin bahçesinde 13 yaşında ki bir çocuk boş kuyuya düştü. Ailesinin çabaları sonuç vermeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiyenin kısa süreli çalışması sonucu çocuk düştüğü kuyudan çıkarıldı. Hafif yaralanan çocuk tedbiren hazır bulunan ambulansa Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Merkez Erzincan İtfaiye 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title