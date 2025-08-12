Erzincan'da Kovalamaca Sonucu Esrar Ele Geçirildi
Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, Ulalar Mahallesinde gece devriye görevinde şüpheli bir şahsın kaçması üzerine kovalamaca sonucu yakaladılar. Şüphelinin yapılan üst aramasında 15 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa