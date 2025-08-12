Erzincan'da Kovalamaca Sonucu Esrar Ele Geçirildi

Erzincan'da Kovalamaca Sonucu Esrar Ele Geçirildi
Erzincan'da, gece devriyesi sırasında şüpheli bir şahsın kovalamaca sonucu yakalanmasıyla 15 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timleri, Ulalar Mahallesinde gece devriye görevinde şüpheli bir şahsın kaçması üzerine kovalamaca sonucu yakaladılar. Şüphelinin yapılan üst aramasında 15 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
