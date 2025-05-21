Erzincan'da Kayıp Genç Cem Eren Yaylagül'ün Cesedi Bulundu

Erzincan'da 36 saattir kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj gölünden çıkarıldı

ERZİNCAN - Erzincan'da yaklaşık 36 saattir aranan cezaevinde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapan Cem Eren Yaylagül'ün otomobil ve cesedi, Çatalarmut mevkiindeki Göyne Barajı'nda bulundu.

Alınan bilgiye göre, önceki gün gece saatlerinde evinden otomobille ayrılan Cem Eren Yaylagül'den bir daha haber alınamadı. Ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine yapılan arama çalışmaları Göyne Barajı'nda yoğunlaştı. Arama çalışmalarına Tunceli'den gelen jandarma su altı arama kurtarma timleri de destek verdi. Jandarma, JAK ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bugün öğle saatlerinde önce barajda su içerisinde otomobile, ardından Cem Eren Yaylagül'ün cesedine ulaşıldı.

Cumhuriyet Savcısının olay yerinde incelemede bulunmasının ardından ceset otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.