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Erzincan'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

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Erzincan'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı Haber Videosunu İzle
Erzincan'da kavşakta iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
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Erzincan'da sağanak yağışın ardından Fevzipaşa Caddesi ile Kırklar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan'da etkili olan sağanak yağışın ardından iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Fevzipaşa Caddesi ile Kırklar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E. K. yönetimindeki 61 AIY 802 plakalı otomobil ile M. G. idaresindeki 07 CHU 845 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücülerin trafikte dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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