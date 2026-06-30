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Erzincan'da maddi hasarlı trafik kazası

Erzincan'da maddi hasarlı trafik kazası
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Erzincan Kızılay Mahallesi'nde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada can kaybı ve yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kamyonet devrildi, yol bir süre trafiğe kapandı.

Erzincan'da kamyonet ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında can kaybı ve yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Kızılay Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 24 ABF 301 plakalı kamyonet ile 01 R 8254 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet devrildi. Kazanın ardından yol bir süre ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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