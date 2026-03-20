Erzincan-Kemah yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Erzincan-Kemah karayolunun Pekmezli mevkiinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 24 ACB 737 plakalı otomobil ile 24 DK 249 plakalı otomobil, Pekmezli mevkiinde çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, inceleme başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı