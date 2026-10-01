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Erzincan'da güvenlik toplantısında huzur ve güvenlik 7 gün 24 saat takip ediliyor

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Erzincan'da güvenlik toplantısında huzur ve güvenlik 7 gün 24 saat takip ediliyor
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda terör, uyuşturucu, siber suçlar ve trafik güvenliği tedbirleri ele alındı. Vali Aydoğdu kentte huzur ve güvenliğin 7 gün 24 saat takip edildiğini belirterek jandarma personeline teşekkür etti.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Can Altundarak, vali yardımcısı, jandarma komutan yardımcıları ve şube müdürlerinin katılımıyla Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlendi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kent genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, siber suçlar ve trafik güvenliği kapsamında alınan tedbirler ile yürütülen uygulamalar ele alındı.

Vali Aydoğdu, Erzincan'ın huzur ve güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına göre takip edildiğini belirterek, görevlerini mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren jandarma teşkilatı personeline teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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