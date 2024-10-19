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Erzincan'da Güvenli Eğitim Ortamı İçin Uygulamalar Sürüyor

Erzincan'da Güvenli Eğitim Ortamı İçin Uygulamalar Sürüyor
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Çocuk Şube Müdürlüğü, okullar çevresinde güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla uygulamalar gerçekleştiriyor. Okul çevresindeki iş yerlerini denetleyerek ve okulla ilgisi olmayan şahısları uzaklaştırarak güvenliği artırmayı hedefliyor.

Erzincan'da Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde güvenli bir eğitim ortamı için okul çevrelerinde uygulamalar sürdürülüyor.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çevrelerinde okulla ilgisi olmayan şahısları okul çevresinden uzaklaştırmak, okul ve çevresinde faaliyet gösteren iş yerlerinin denetimlerini yaparak çocuk ve gençlerimize güvenli bir eğitim ortamı sağlamak amacıyla uygulama gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada güvenli bir eğitim ortamı için uygulamaların devam edileceği belirtidi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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