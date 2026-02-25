Haberler

3 aylık yaşam mücadelesi son buldu

23 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Aynur Ö., Erzincan'da yaşadığı apartmanın üçüncü katından düşerek ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 3 ay süren tedavisinin ardından hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Erzincan'da apartmanın üçüncü katından düşerek ağır yaralanan 23 yaşındaki engelli kadın, 3 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Erzincan merkez Halitpaşa Mahallesi 1272. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bedensel ve zihinsel engelli Aynur Ö., henüz bilinmeyen bir nedenle ikamet ettiği apartmanın üçüncü katından düştü.

Ailesinin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunan genç kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde yaklaşık 3 ay tedavi gören Aynur Ö., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan, Aynur Ö.'nün daha önce de aynı evin üçüncü katından düştüğü ve o olaydan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
