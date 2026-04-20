Erzincan'da bisiklet sürücüsü trafik kazasında hayatını kaybetti

Erzincan'ın İzzetpaşa Mahallesi'nde ticari taksi ile çarpışan bisiklet sürücüsü Mehmet Y. hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği bölgede polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Erzincan'da ticari taksi ile çarpışan bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İzzetpaşa Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Y. yönetimindeki bisiklet ile 24 T 0162 plakalı ticari taksi henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Mehmet Y.'nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
