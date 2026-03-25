Erzincan'da aranan 7 hükümlü yakalandı
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, çeşitli asayiş suçlarından hapis cezası bulunan 7 kişiyi düzenlediği operasyonla yakaladı. Hükümlüler adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 24-25 Mart 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler, aynı gün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi. - ERZİNCAN