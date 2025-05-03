Erzincan'da 25 Bin Kaçak Dolu Makaron Ele Geçirildi
Erzincan'da yapılan operasyonda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 25 bin dal kaçak dolu makaron ele geçirildi. Olayla ilgili S.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Erzincan'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 25 bin dal kaçak dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; il genelinde 5607 SKM suçunun önlenmesi, faillerin tespiti, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacı ile yapılan çalışmalar çerçevesinde Erzincan Otobüs Terminalinde S.K isimli şahsa ait kolide yapılan arama-el koyma işleminde 25 bin dal kaçak dolu makaron ele geçirildi.
S.K. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa