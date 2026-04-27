Erzin'de silahlı tehdit suçundan aranan hükümlü tutuklandı
Hatay'da silahla tehdit suçundan 1 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında, "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan hakkında 1 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.Ö., Erzin ilçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY
