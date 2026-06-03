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Erzin'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakayı ele verdi

Erzin'de ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakayı ele verdi
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Hatay'ın Erzin ilçesinde Motorlu Taşıt Sürücü Kursu sınavına kamera ve kulaklık düzeneğiyle giren M.A.Ç. isimli şahıs yakalandı. Olayla ilgili ÖSYM Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) sınavına kopya düzeneğiyle giren şahıs yakalandı.

Erzin ilçesi İsalı Mahallesi'nde bulunan Motorlu Taşıtlar Sürücüleri binasında 2 Haziran'da gerçekleştirilen sınavda, M.A.Ç.'nın kopya düzeneği ile sınava girdiği tespit edildi. Görevliler tarafından yakalanan şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda; kamera ve kulaklık düzeneği olduğu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs M.A.Ç., hakkında ÖSYM Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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