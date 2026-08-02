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Ertuğrul Özkök hakkında re’sen soruşturma başlatıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında ’Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan re’sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Katıldığı bir programdaki sözleri nedeniyle Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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