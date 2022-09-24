Son dakika haberi! Eren Abluka'da etkisiz hale getirilen 3 teröristlerin kimlikleri belli oldu

Son dakika haberlerine göre - Eren Abluka'da etkisiz hale getirilen 3 teröristlerin kimlikleri belli oldu Teröristlerden ikisinin turuncu, birinin gri kategoride olduğu tespit edildi İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da devam eden 'Eren Abluka-34' operasyonu çerçevesinde, 20 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3...

- Eren Abluka'da etkisiz hale getirilen 3 teröristlerin kimlikleri belli oldu

Teröristlerden ikisinin turuncu, birinin gri kategoride olduğu tespit edildi

ANKARA - İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da devam eden 'Eren Abluka-34' operasyonu çerçevesinde, 20 Eylül'de etkisiz hale getirilen 3 teröristin kimliklerinin tespit edildiğini duyurdu. Teröristlerden ikisinin, 'turuncu' kategoride yer aldığı, diğerinin ise 'gri' kategoride yer aldığı belirtildi.

Eren Abluka-34 operasyonu çerçevesinde Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında 20 Eylül'de 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kimlikleri belirlenen teröristlerden 'Dicle Botan' kod adlı Hacer Suçin ve 'Diren Wan' kod adlı Aliye Kiye'nin Terörde aranalar listesinde 'turuncu' kategoride, 'Amed Ader' kod adlı Hatice Ay'ın ise 'gri' kategoride arandığını tespit edildi.

Bakanlıktan operasyon ile ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:

Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında faaliyet gösteren ve eylem hazırlığında olduğu öğrenilen BTÖ mensuplarına yönelik 20 Eylül tarihinde, Jandarma SİHA ve Atak helikopteri destekli Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince yapılan operasyon neticesinde, 3 BTÖ mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Terör Arananlar Listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu' kategoride yer alan Dicle Botan kod adlı Hacer Suçin olduğu, Teröristlerden diğerinin, Sözde Orta Saha Amed Eyalet Karargahında faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle 'turuncu' kategoride yer alan, Diren Wan kod adlı Aliye Kiye olduğu, Son teröristin ise, Sözde Orta Saha Amed Eyaleti Brüsk Alanı'nda faaliyet gösteren ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle 'gri' kategoride yer alan, Amed Ader kod adlı Hatice Ay olduğu belirlendi.