Ereğli'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Konya İl Jandarma Komutanlığı ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Ereğli ilçesinde 1 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine ev ve iş yerine yapılan operasyonda 200 adet extacy hap, 5 adet sentetik ecza hapı ve 2 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı