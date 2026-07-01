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Erdek'te zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Düzler mevkisinde meydana gelen zincirleme kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 43 yaşındaki Adil Oral ile B.E. ve S.B., ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan 2 çocuk babası Adil Oral, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yaralılar B.E. ve S.B.'nin ise hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Hayatını kaybeden Adil Oral'ın bir hastanede personel olduğu, aynı zamanda müzisyenlik yaptığı öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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