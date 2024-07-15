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Erdek'te scooter kazası: Yaya yaralandı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde scooter kullanan bir genç, yaya geçidinden geçen bir yayaya çarparak yaralanmasına sebep oldu. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki kazada, scooter kullanan A.Y. (15), yaya geçidinden geçen yayaya çarparak yaralanmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Erdek'e bağlı Ocaklar Mahallesi, Hüseyin Durak Caddesi üzerinde scooter ile seyir halinde olan A.Y. (15), o sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan L.D'ye (80) çarptı. Kaza sonucu yere düşen L.D. kafasının arka kısmından yaralandı.

L.D. kaza sonrası olay yerine 112 acil ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan L.D.'nin hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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