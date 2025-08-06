Erdek'te Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir ev, araç ya da canlı zarar görmedi.

Edinilen bilgiye göre, Erdek'in Aşağıyapıcı Mahallesi Küme Evleri Mezarlıkbaşı mevkiinde at çiftliği yolu üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 itfaiye aracı, 1 orman aracı, 2 tanker ve su ikmal araçları sevk edildi.

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR