Erdek'te Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Erdek'te Otluk Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı yaşanmadı.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir ev, araç ya da canlı zarar görmedi.

Edinilen bilgiye göre, Erdek'in Aşağıyapıcı Mahallesi Küme Evleri Mezarlıkbaşı mevkiinde at çiftliği yolu üzerindeki otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 itfaiye aracı, 1 orman aracı, 2 tanker ve su ikmal araçları sevk edildi.

Ekiplerin koordineli müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gazlı içeceklere zam geldi! 2,5 litrelik kolanın fiyatı 65 TL oldu

Kolaya okkalı zam! İşte 2,5 litrelik kolanın fiyatı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah esnasında mehir talebini duyan imam, gelini tebrik etti

Gelinin mehir talebini duyan imam kayıtsız kalamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.