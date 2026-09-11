Erdek’te bağ evinden rastgele ateş açan şüphelinin evinden silah çıktı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir bağ evinden rastgele ateş edildiği ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında belirlenen şüphelinin ikametinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve tüfek ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erdek ilçesine bağlı Ocaklar Mahallesi'nde bir bağ evinden rastgele ateş edildiğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda olayla bağlantılı olduğu belirlenen M.A. (53) tespit edildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 9 adet 9x19 milimetre fişek, 1 adet 9x19 milimetre boş kovan, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet tüfek şarjörü ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı