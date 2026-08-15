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Van'dan Erzurum'a Hava Ambulansla Nakil

Van'dan Erzurum'a Hava Ambulansla Nakil
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Van’ın Erciş ilçesinde rahatsızlanan 77 yaşındaki entübe ve inme hemoraji tanılı hasta, ileri tedavi için helikopter ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Van'ın Erciş ilçesinde rahatsızlanan 77 yaşındaki entübe ve inme hemoraji tanılı hasta, ileri tedavi için helikopter ambulansla Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Erciş Devlet Hastanesinde tedavisi süren 77 yaşındaki K.Z., entübe ve inme hemoraji (beyin kanaması) teşhisiyle ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle üst basamak bir sağlık kuruluşuna sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine devreye alınan hava ambulansı, Erciş'ten hastayı alarak Erzurum Şehir Hastanesine ulaştırdı. Hastanın tedavisine ilgili hastanede devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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