Erciş'te taşlı sopalı kavga: 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kavga, Erciş şehir merkezindeki Kışla Caddesi üzerinde çıktı. Kimliği belirlenemeyen iki grup arasında çıkan ve taş ile sopaların kullanıldığı kavga, vatandaşların araya girmesine rağmen büyüdü. Zeylan Caddesi'ne de taşan kavga, olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu. Kavgada hafif şekilde yaralanan 3 kişi, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kavgayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı