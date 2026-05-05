Haberler

Erciş'te otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı

Erciş'te otomobil takla attı: 1 ölü, 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Erciş ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Van'ın Erciş ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda takla atan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Erciş kara yolu üzerindeki Balık Bendi mevkiinde meydana geldi. Gece etkili olan yağışın yol yüzeyini kayganlaştırması sonucu sürücüsü öğrenilemeyen 16 Z 6929 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçtaki M.B. olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

MHP lideri Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu

Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok

Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
Spor salonunda skandal görüntü! Kadınları gizlice kayda aldı

Spor salonunda skandal görüntü
Gittiğine bin pişman oldu! Fener'den kovulan Mourinho'ya büyük şok

Fener'den kovulan Mourinho'ya hayatının şoku

Okan Buruk artık istemiyor! İşte Kaan Ayhan'ın yeni takımı

Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Bir ismin daha kalemini kırdı
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

Korkulan oldu! ABD'den misilleme geldi, çok sayıda ölü var
Met Gala'ya bu kostümler damga vurdu! Kimi heykel oldu, kiminin kostümü bağırsağa benzetildi

Dünyanın en çılgın galası! Kırmızı halıya bu kostümler damga vurdu