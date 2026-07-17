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IKBY hava sahasında 8 İHA düşürüldü

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'in hava sahasında tespit edilen 8 insansız hava aracı, uluslararası koalisyon güçleri tarafından düşürüldü. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, enkaz parçaları maddi hasara yol açtı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'in hava sahasında tespit edilen 8 İHA, koalisyon güçleri tarafından düşürüldü.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e İHA saldırısı düzenlendi. IKBY Terörle Mücadele Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 04.20 ile 05.25 arasında Erbil semalarında tespit edilen 8 İHA'nın uluslararası koalisyon güçlerine ait hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, saldırıda herhangi bir can kaybının veya yaralanmanın yaşanmadığı kaydedildi. Düşürülen İHA'ların enkaz parçaları bazı bölgelerde maddi hasara neden oldu.

Görgü tanıkları, sabaha karşı Erbil'in farklı bölgelerinde art arda en az dört şiddetli patlama sesi duyduklarını aktardı. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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